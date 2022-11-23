Ziraat Bankası promosyon kampanyalarını emeklilerin hizmetini sundu. Maaşını Ziraat Bankası'na taşımak isteyen emekliler güncel promosyon bedelinin ne kadar olduğunu, maaş taşımanın nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki Ziraat Bankası ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...