Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yapılacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, yarın yapılacak.
Giriş: 05.11.2025 - 10:16 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:16
Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.
Kura çekimine 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekip daha katılacak.
