Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan emekli promosyonları tüm güncelliği ile sürüyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yani kamu bankaları değişen miktarlarda promosyon ödemesi yapıyor. Sizler için her üç bankanın güncel emekli promosyon kampanyası bir araya getirdik.