Zirveni adı; 'Kızılcık Şerbeti'
Zirvenin adı değişmedi. 'Kızılcık Şerbeti', tüm kategorilerde birinci oldu. Ekranın reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', her hafta zirvede parlamaya devam ediyor
Zirvenin adı değişmedi. 'Kızılcık Şerbeti', tüm kategorilerde birinci oldu.
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı ekranın reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', her hafta zirvede parlamaya devam ediyor.
'Kızılcık Şerbeti', tüm kategorilerde birinci oldu.ABC1’de... 10.90 izlenme oranı, 29.37 izlenme payı. AB’de... 10.11 izlenme oranı ve 29.04 izlenme payı Total Grubunda... 9.60 izlenme oranı, 25.46 izlenme payı.
SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNİ BELİRLEDİ!
Yayınlanan bölümde, Mustafa’nın akıl hastanesine yatırılması izleyiciyi şoke ederken karaktere hayat veren genç oyuncu Emrah Altıntoprak başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Sosyal medyada övgü toplayan bölüm, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile 10 saat X’in TT listesinde yer aldı.
KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 97'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
MUSTAFA AKIL HASTANESİNE YATTI!
Pembe’yi son yolculuğuna uğurlayan Ünal ailesinin gözyaşlarıyla açılan bölümde annesinin yerini doldurmaya çalışan Nursema, yas dönemini Firaz’la birlikte köşkte kalarak geçirmeye karar verdi.
Pembe Ünal’ın cenazesi;
Beril’in Kıvılcım’ı, ağır hasta olduğuna inandırarak programına konuk olduğu bölümde Ömer, taburcu olarak köşke dönen Abdullah’ı yalnız bırakmadı. Doğa’nın, Fatih ile Defne’nin samimi arkadaşlığına şahit olması ikili arasında çatışma yaşanmasına neden oldu. Duygusal anların yaşandığı bölümde Mustafa ve Fatih’in, Pembe’nin mezarını ziyaret ettiği sahne izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Annesinin ölümünün ardından agresif davranışlarıyla dikkat çeken Mustafa’nın, Nilay’ı evden kovması köşkte tansiyonu yükseltti.
Mustafa, Nilay’ı evden kovdu;
Nefes kesen bölümde Mustafa’nın dertleşmek istediği Meri ile bir anda yakınlaşması ve bu ana Abdullah’ın şahit olması olayların seyrini değiştirdi. Bölümün final sahnesinde, Abdullah ile tartışan ve sinir krizi geçiren Mustafa akıl hastanesine yatırıldı. Mustafa’nın “Annem ölmedi, öldürüldü” sözlerinin dikkat çektiği bölümde Ünal ailesi Pembe’nin ölümünün ardından Mustafa’nın doktorunun “Eskisi gibi olması zor gözüküyor” sözleriyle sarsıldı.
İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!
“SEN DAHA DUR, YENİ BAŞLIYORUZ!”
Fatih’in Ömer’e, Nursema’nın değişimini şikayet ettiği yeni bölüm tanıtımında Abdullah Meri’yle, Mustafa hakkında konuşuyor. Nilay, Mustafa’nın neden sinir krizi geçirdiğini sorgularken Işıl, Abdullah ile evlenmek için yeni planını devreye sokuyor. Tanıtımın finalinde ise Abdullah’ın elindeki tek taş kutusu ile ekrana gelmesi “Işıl’la evlenecek mi?” sorusunu akıllara getiriyor.
Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de Show TV’de.
İşte Kızılcık Şerbeti’nin 98'inci bölüm tanıtımı;