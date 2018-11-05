Ziynet Sali kimdir? sorusu bugün ortaya atılan iddia sonrası gündeme geldi. İddiaya göre, Ahmet Kural'ın Sıla'ya uyguladığı şiddetin nedeni olarak Ziyent Sali gösterildi. Ahmet Kural'ın şarkıcı Ziynet Sali'nin Sıla'ya mesaj atmasından dolayı şiddet uyguladığı iddia edildi. İşte Ziynet Sali'nin hayatına dair detaylar...
ZİYNET SALİ KİMDİR?
Ziynet Sali Safter 29 Nisan 1975'te Lefkoşa'da doğdu. Pop tarzında eserler vermekte olup geçmişte rebetiko tarzında eserler de vermiştir.
Lefkoşa'da doğan ve doğumunun ardından ailesiyle birlikte İngiltere'ye yerleşen Sali, bu dönemde Britanya vatandaşlığı aldı. 1981'de döndüğü Kıbrıs'ta lise düzeyine kadar olan eğitimini tamamlamasının ardından, üniversite öğrenimi için 1994'te İstanbul'a yerleşti ve 1999'da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Öğrencilik yıllarında profesyonel solistlik yapmaya başlayan Sali, tamamı Türkçe şarkılardan oluşan ilk stüdyo albümü Ba-Ba'yı 2000 yılında, Dost Müzik etiketiyle yayımladı. 2004'te, Zorba Müzik etiketiyle yayımlanan ikinci stüdyo albümü Amman Kuzum'da Yunanca şarkılar da yer almaktaydı. 2005 yılında Amman Kuzum'a "Chiculata" şarkısının eklenmesi sonrasında Chiculata+1 (Amman Kuzum) adıyla bir kez daha aynı şirketten yayımlanan albümün ardından, Ozan Video tarafından 2006'da Mor Yıllar adını taşıyan üçüncü stüdyo albümü piyasaya sürüldü.
Dördüncü stüdyo albümü Herkes Evine, 2008'de DMC etiketiyle yayımlandı ve ertesi yıl bu albüme "Bizde Böyle" şarkısının eklenmesiyle Bizde Böyle + Herkes Evine adlı albüm piyasaya sürüldü. 2010'da DMC tarafından yayımlanan albüm dışı ilk single'ı "Rüya", Türkiye listelerinde bir numaraya yükselen ilk şarkısı oldu. DMC ile çalışmaya devam eden Sali'nin, 2010'da "Bize Yeter" single'ı ve 2011'de, kariyerinin ilk derleme albümü Collection satışa sunuldu. 2012'de GNL Entertainment etiketiyle, Sonsuz Ol adlı beşinci stüdyo albümü ve bu albümün yanı sıra daha önceki bazı şarkılarının remikslerinin yer aldığı Sonsuz Ol + Remixes piyasaya çıktı. Ertesi yıl, yine GNL Entertainment tarafından, kendisinin ilk konser albümü Bir Akdeniz Rüyası yayımlandı. 2013'te GNL Entertainment tarafından yayımlanan "Gelemiyorum Yanına" single'ının ardından tekrar DMC ile çalışmaya başlayan sanatçının 2014'te yayımlanan "Bugün Adım Leyla" single'ı ile konser kayıtlarının yer aldığı Bugün Adım Leyla albümü, ertesi yıl piyasaya sürüldü. 2015'teki altıncı ve son stüdyo albümü No 6 sonrasında sırasıyla "Bir Melekten Hediye" (2017), "Magic" (2017), "Deli Divanenim" (2018) ve "Hadi Hoppalara" (2018) olmak üzere dört single çıkarırken "Magic" single'ı Sali'nin ilk İngilizce şarkısı oldu. Kariyeri boyunca çeşitli ödüller kazanan ve adaylıklar elde eden Sali'nin Kral Türkiye Müzik Ödülleri'nde iki ödülü de bulunmaktadır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.