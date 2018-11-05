Ziynet Sali kimdir? sorusu bugün ortaya atılan iddia sonrası gündeme geldi. İddiaya göre, Ahmet Kural'ın Sıla'ya uyguladığı şiddetin nedeni olarak Ziyent Sali gösterildi. Ahmet Kural'ın şarkıcı Ziynet Sali'nin Sıla'ya mesaj atmasından dolayı şiddet uyguladığı iddia edildi. İşte Ziynet Sali'nin hayatına dair detaylar...

ZİYNET SALİ KİMDİR?

Ziynet Sali Safter 29 Nisan 1975'te Lefkoşa'da doğdu. Pop tarzında eserler vermekte olup geçmişte rebetiko tarzında eserler de vermiştir.

Lefkoşa'da doğan ve doğumunun ardından ailesiyle birlikte İngiltere'ye yerleşen Sali, bu dönemde Britanya vatandaşlığı aldı. 1981'de döndüğü Kıbrıs'ta lise düzeyine kadar olan eğitimini tamamlamasının ardından, üniversite öğrenimi için 1994'te İstanbul'a yerleşti ve 1999'da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Öğrencilik yıllarında profesyonel solistlik yapmaya başlayan Sali, tamamı Türkçe şarkılardan oluşan ilk stüdyo albümü Ba-Ba'yı 2000 yılında, Dost Müzik etiketiyle yayımladı. 2004'te, Zorba Müzik etiketiyle yayımlanan ikinci stüdyo albümü Amman Kuzum'da Yunanca şarkılar da yer almaktaydı. 2005 yılında Amman Kuzum'a "Chiculata" şarkısının eklenmesi sonrasında Chiculata+1 (Amman Kuzum) adıyla bir kez daha aynı şirketten yayımlanan albümün ardından, Ozan Video tarafından 2006'da Mor Yıllar adını taşıyan üçüncü stüdyo albümü piyasaya sürüldü.

Dördüncü stüdyo albümü Herkes Evine, 2008'de DMC etiketiyle yayımlandı ve ertesi yıl bu albüme "Bizde Böyle" şarkısının eklenmesiyle Bizde Böyle + Herkes Evine adlı albüm piyasaya sürüldü. 2010'da DMC tarafından yayımlanan albüm dışı ilk single'ı "Rüya", Türkiye listelerinde bir numaraya yükselen ilk şarkısı oldu. DMC ile çalışmaya devam eden Sali'nin, 2010'da "Bize Yeter" single'ı ve 2011'de, kariyerinin ilk derleme albümü Collection satışa sunuldu. 2012'de GNL Entertainment etiketiyle, Sonsuz Ol adlı beşinci stüdyo albümü ve bu albümün yanı sıra daha önceki bazı şarkılarının remikslerinin yer aldığı Sonsuz Ol + Remixes piyasaya çıktı. Ertesi yıl, yine GNL Entertainment tarafından, kendisinin ilk konser albümü Bir Akdeniz Rüyası yayımlandı. 2013'te GNL Entertainment tarafından yayımlanan "Gelemiyorum Yanına" single'ının ardından tekrar DMC ile çalışmaya başlayan sanatçının 2014'te yayımlanan "Bugün Adım Leyla" single'ı ile konser kayıtlarının yer aldığı Bugün Adım Leyla albümü, ertesi yıl piyasaya sürüldü. 2015'teki altıncı ve son stüdyo albümü No 6 sonrasında sırasıyla "Bir Melekten Hediye" (2017), "Magic" (2017), "Deli Divanenim" (2018) ve "Hadi Hoppalara" (2018) olmak üzere dört single çıkarırken "Magic" single'ı Sali'nin ilk İngilizce şarkısı oldu. Kariyeri boyunca çeşitli ödüller kazanan ve adaylıklar elde eden Sali'nin Kral Türkiye Müzik Ödülleri'nde iki ödülü de bulunmaktadır.

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