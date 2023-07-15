Zonguldak, Ege sahillerini aratmadı! Halk plajına akın ettiler
Hava sıcaklığının 27 derecelere yükselmesinin ardından Zonguldak'ta vatandaşlar halk plajı olan Kapuz Plajı'na akın etti.
Zonguldak’ta termometrelerin 27 derecelere göstermesinin ardından vatandaşlar halk plajı olan Kapuz Plajı'na yoğun ilgi gösterdi.
Vatandaşlar sıcak havayı güneşlenerek ve denize girerek değerlendirdi. Plaj oluşan yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman plajda oturacak yer kalmadı.
Plaja gelen Murat Kılıç, “Deniz çok güzel temiz. Gayet iyi. Bugün hafta sonu olduğu için baya kalabalık. İnsanlarımız da sahili dolduruyor. Şu anda herhangi bir kirlilik yok. Deniz gayet temiz. insanlar denize gönül rahatlığı ile girebilir”dedi.