Zonguldak, Ege sahillerini aratmadı! Halk plajına akın ettiler

Zonguldak’ta termometrelerin 27 derecelere göstermesinin ardından vatandaşlar halk plajı olan Kapuz Plajı'na yoğun ilgi gösterdi.

Plaja gelen Murat Kılıç, “Deniz çok güzel temiz. Gayet iyi. Bugün hafta sonu olduğu için baya kalabalık. İnsanlarımız da sahili dolduruyor. Şu anda herhangi bir kirlilik yok. Deniz gayet temiz. insanlar denize gönül rahatlığı ile girebilir”dedi.