Şanlıurfa'da Güneş'e taş atmaya çalıştı!
Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan bir vatandaş Güneş'e taş atmaya çalıştı. Sıcak havadan bunaldığını belirten vatandaş, Güneş'e "Bizi mahvettin" diyerek tepki gösterdi.
Giriş: 15.07.2023 - 16:35
Yazın gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklarda artış yaşandı. Bazı illerde "Dışarı çıkmayın" uyarıları yapılırken, Güneydoğu bölgesinde de vatandaşlar hayli zor anlar yaşıyor.
Sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da bir vatandaş, "Bizi mahvettin" diyerek Güneş'e taş atmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.