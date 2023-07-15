Çöl sıcakları devam ediyor! İşte son tahminler Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; çöl sıcakları etkisini sürdürüyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek. Diğer yandan Doğu Akdeniz'de poyraz etkili olacak. Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 33° Ankara Güneşli 33° İzmir Güneşli 40° Antalya Güneşli 45° Trabzon Güneşli 27° Bursa Güneşli 33° Adana Güneşli 43° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 31°

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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık TEKİRDAĞ °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR °C, 33°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 43°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 38°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık KAYSERİ °C, 34°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık REKLAM BOLU °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu RİZE °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 28°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AĞRI °C, 29°C Az bulutlu ERZURUM °C, 26°C Az bulutlu MALATYA °C, 36°C Az bulutlu