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        Çöl sıcakları devam ediyor! İşte son tahminler

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; çöl sıcakları etkisini sürdürüyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek. Diğer yandan Doğu Akdeniz'de poyraz etkili olacak. Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yağmur bekleniyor.

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 09:12
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        Çöl sıcakları devam ediyor! İşte son tahminler
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığının Marmara ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 40°

        Antalya

        Güneşli 45°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 43°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 31°
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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        TEKİRDAĞ °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 43°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        KAYSERİ °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

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        BOLU °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Az bulutlu

        RİZE °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AĞRI °C, 29°C

        Az bulutlu

        ERZURUM °C, 26°C

        Az bulutlu

        MALATYA °C, 36°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 28°C

        Az bulutlu

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        DİYARBAKIR °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        #hava durumu
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