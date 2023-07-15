Çöl sıcakları devam ediyor! İşte son tahminler
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; çöl sıcakları etkisini sürdürüyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek. Diğer yandan Doğu Akdeniz'de poyraz etkili olacak. Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Marmara ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AĞRI °C, 29°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 26°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu
VAN °C, 28°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık