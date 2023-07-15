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        Antalya'da termometreler 45 dereceyi gösterdi, yağmurdan kaçar gibi 'El Nino'dan kaçtılar

        Hava sıcaklığının 45 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya'da, cadde ve sokaklar boşaldı, dünyaca ünlü sahildeki yoğunluk yarı yarıya düştü. Gece saatlerinde 35, gündüz 45 derece ölçülen hava sıcaklığı vatandaşlar ile tatilcileri bunalttı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 16:19
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        "Ortalık cayır cayır yanıyor"
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        Tüm dünyayı etkisi altına alan 'El Nino' sıcaklıkları, turizm kenti Antalya’da da etkisini sürdürüyor. Dün gece saatlerinde 35 derece gösteren termometreler, gündüz ise 45 dereceye ulaştı.

        Cadde ve sokakların boşaldığı kentte dışarıya çıkan vatandaşlar güneşten korunmak için şemsiyelerini açtı, bazıları da gölgelik alanlara sığındı. Sıcaklığı değerlendiren bir vatandaş, “Ortalık cayır cayır yanıyor” dedi.

        GÜNDÜZ 45, GECE 35 DERECE!

        Dünya genelindeki 'El Nino' sıcaklıkları, Türkiye’de de etkisini sürdürüyor. Turizm kenti Antalya’da son 2 gündür mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugün etkisini oldukça hissettirdi. Dün gece saatlerinde 35 dereceye ulaşan sıcaklık, gündüz saatlerinde 45 dereceye yükseldi.

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        CADDE VE SOKAKLAR BOŞALDI, KONYAALTI SAHİLİNDEKİ YOĞUNLUK AZALDI

        Nem oranının yüzde 1 ölçüldüğü kentte yakıcı güneş cadde ve sokakları boşaltırken, normalde tıklım tıklım dolan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilindeki yoğunluk da yarı yarıya düştü. Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar ise şemsiyelerini açtı, bazıları da ağaç gölgelerinde ve sahilde denize girerek serinledi.

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        "HAVA ÇOK SICAK, EL NİNO SICAKLARI"

        Aşırı sıcaklıktan dolayı bunaldığını belirten motosiklet sürücüsü Veli Özkür, “Kaskla daha çok sıcak oluyor” dedi.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 40°

        Antalya

        Güneşli 45°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 43°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Gölgede havanın serinlemesini bekleyen vatandaşlardan Ersin Çiftçi de “Hava çok sıcak, El Nino sıcakları. Gölgede havanın serinlemesini bekliyorum. Hava biraz serinlerse denize gidip yüzmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

        "ORTALIK CAYIR CAYIR YANIYOR"

        Bir başka vatandaş ise, “Ortalık cayır cayır yanıyor” diyerek yaşanan durumu özetledi.

        Öte yandan sıcak hava dalgasının gelecek hafta içi de etkisini sürdüreceği öğrenildi.

        #Antalya
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