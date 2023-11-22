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        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 4'üncü gününde (3)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:25
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        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 4'üncü gününde (3)
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        ZONGULDAKVALİLİĞİ'NDENAÇIKLAMA

        Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım´da fırtınada batan `Kafkametler´ adlı Türk gemisinin kayıp 11 mürettebatını arama çalışması devam ederken konuyla ilgili açıklama yapıldı. Zonguldak Valiliği'nin açıklamasında, "19 Kasım 2023 tarihinde yurt genelinde meydana gelen olumsuz hava şartları nedeniyle; Rusya Temruk Limanı'ndan 12 personeliyle İzmir Aliağa´ya sefere çıkan KAFKAMETLER isimli ticari gemi, kötü hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli Limanı önlerine demirlese de fırtınanın etkisiyle sürüklenerek mendireğe çarparak batmıştır. 22 Kasım 2023 tarihinde kayıp 11 şahsa yönelik icra edilen arama kurtarma görevine devam edilmektedir"denildi.

        Valilik ayrıca sahil güvenlik ekiplerinin karada ve deniz yüzeyindeki çalışmalara ilişkin video da paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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