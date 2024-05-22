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        Zonguldak'ta çalılık alana düşen 7 köpek yavrusu kurtarıldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çalılık alana düşen 7 köpek yavrusu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 18:13 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:15
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        Zonguldak'ta çalılık alana düşen 7 köpek yavrusu kurtarıldı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çalılık alana düşen 7 köpek yavrusu kurtarıldı.

        Kızılcapınar İlkokulu ve Kızılcapınar Ortaokulu tarafından ortak kullanılan bahçede bulunan 7 köpek yavrusu, 5 metre yükseklikten çalılık alana düştü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine Karadeniz Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, merdivenle ulaştıkları çalılık alandan yavruları kurtardı.

        Yavrular, daha sonra bahçede bulunan annelerinin yanına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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