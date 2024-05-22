Zonguldak'ta çalılık alana düşen 7 köpek yavrusu kurtarıldı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çalılık alana düşen 7 köpek yavrusu kurtarıldı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çalılık alana düşen 7 köpek yavrusu kurtarıldı.
Kızılcapınar İlkokulu ve Kızılcapınar Ortaokulu tarafından ortak kullanılan bahçede bulunan 7 köpek yavrusu, 5 metre yükseklikten çalılık alana düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Karadeniz Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, merdivenle ulaştıkları çalılık alandan yavruları kurtardı.
Yavrular, daha sonra bahçede bulunan annelerinin yanına bırakıldı.
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