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        İYİ Partili belediye başkanı ve oğlu terminalde husumetlileriyle kavga etti; o anlar kamerada

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Gülüç Belde Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Gökhan Demirtaş ile oğlu Necmi Demirtaş, yolcu terminalinde, husumetli olduğu Abdurrahman G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 19:58 Güncelleme: 24.09.2024 - 20:00
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        İYİ Partili belediye başkanı ve oğlu terminalde husumetlileriyle kavga etti; o anlar kamerada
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Gülüç Belde Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Gökhan Demirtaş ile oğlu Necmi Demirtaş, yolcu terminalinde, husumetli olduğu Abdurrahman G. (19) ve babası Oğuz G. (49) ile kavga etti. Tekme ve yumruklu kavgada başkan ve oğlu ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, 18 Eylül’de Ereğli şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, belediye personeli ile birlikte Gülüç Belde Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Gökhan Demirtaş ve oğlu Necmi Demirtaş terminale geldi. Başkan ve oğlu burada, yıllardır aralarında husumet bulunan Oğuz G. ve oğlu Abdurrahman G.’yi görünce tekrar kavga çıktı. İki taraf tekme ve yumrukla birbirlerine saldırırken, o anlar terminalin güvenlik kamerasına yansıdı. 

        TEKME VE YUMRUKLU KAVGA

        Görüntülerde; Necmi Demirtaş’ın Abdurrahman G.’ye saldırdığı anlar yer alırken, bu esnada koşan babası Oğuz G.’ye de Demirtaş’ın müdahale ettiği, yumruk ve tekme savurduğu görüldü. Devam eden kavgaya terminal görevlilerin de dahil olup ayırmaya çalıştığı da kaydedilirken, taraflardan birinin yere düşünce de yumruklarla darbedildiği görüldü. 

        Olayın ardından Başkan Demirtaş ve oğlu terminalden ayrılırken, yaralanan baba- oğul ambulansla hastaneye götürüldü. Daha sonra taraflar birbirinden şikayetçi olunca Başkan Demirtaş, oğlu Necmi Demirtaş’ın ifadelerine başvuruldu. Başkan ve oğlu daha sonra serbest bırakıldı. 

        BAŞKANA DAHA ÖNCE CİNSEL SALDIRIDAN CEZA

        Önceki döneminde, belediyede bir kadın çalışana cinsel saldırı ile suçlanan Başkan Mustafa Gökhan Demirtaş hakkında mayıs ayında Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan ‘hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak’ gerekçesiyle artırım ve ‘geleceği üzerindeki olumsuz etkileri’ göz önüne alınarak indirim uygulanıp 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

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