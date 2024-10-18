Zonguldak'ta çifte gökkuşağı

Alaplı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşin etkisiyle gökyüzünde çifte gökkuşağı oluştu. İlçenin birçok noktasından görülen çifte gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu. İlçedekiler, gökkuşağını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

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