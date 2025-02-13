Zonguldak'ta kaçak 2 maden ocağı patlayıcı ile imha edildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ve 13 Şubat’ta Merkez ve Kilimli ilçesinde kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen 2 kaçak kömür ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Ocaklarda 130 metre ray, 4 vagon, 2 vinç, 1 havalandırma motoru ve 2,5 ton kaçak üretilmiş kömür ele geçirildi. Ocak sahibi 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

ZONGULDAK’ta 2 günde 2 kaçak maden ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Ayrıca kaçak madenlerde 130 metre ray ile 2,5 ton kömür ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.