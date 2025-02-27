Zonguldak'ta ev yandı, 1 kişi dumandan etkilendi

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde 2 katlı evin birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen Nilgün İ., hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Murtaza Mahallesi Suphi Konak Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı Nevzat K.’nin ikamet ettiği 2 katlı evin birinci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen Nilgün İ., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Nilgün İ.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.