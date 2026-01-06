Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 19:28 Güncelleme: 06.01.2026 - 19:28
        Zonguldak'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Gemiciler Mahallesi mevkisindeki hemzemin geçitte, Yaşar Esen'in (69) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobile Karabük-Zonguldak istikametinde seyir halinde olan ağır yük treni çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine giden sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

