99 yaşında CHP'nin ön seçiminde oy kullanmaya geldi (2)

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir düğün salonunda oy kullanmaya, dizinde kırık bulunan parti üyesi Süheyla Sarıtaş yürüteciyle geldi. Yürütecinden destek alarak yürüyen Sarıtaş, parti üyeleri için kurulan sandıkta oy kullandı.

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