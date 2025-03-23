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        99 yaşında CHP'nin ön seçiminde oy kullanmaya geldi (2)

        KIRIKDİZİYLE OY KULLANMAYA GELDİZonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir düğün salonunda oy kullanmaya, dizinde kırık bulunan parti üyesi Süheyla Sarıtaş yürüteciyle geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 16:22 Güncelleme: 23.03.2025 - 16:25
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        99 yaşında CHP'nin ön seçiminde oy kullanmaya geldi (2)
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        KIRIKDİZİYLE OY KULLANMAYA GELDİ

        Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir düğün salonunda oy kullanmaya, dizinde kırık bulunan parti üyesi Süheyla Sarıtaş yürüteciyle geldi. Yürütecinden destek alarak yürüyen Sarıtaş, parti üyeleri için kurulan sandıkta oy kullandı.

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        Galeri
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