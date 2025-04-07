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        Zonguldak'ta yoğun sis

        ZONGULDAK- İstanbul kara yolunda yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:03 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:05
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        Zonguldak'ta yoğun sis
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        ZONGULDAK- İstanbul kara yolunda yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar indi.

        Zonguldak- İstanbul kara yolunda öğleden sonra aniden bastıran sis, trafiği olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Kandilli sapağı mevkiinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler, araçlarının sis lambaları veya dörtlülerini yakarak ilerledi. Kent merkezinin ise yükseklerinde sis etkili oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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