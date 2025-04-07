Zonguldak'ta yoğun sis

Zonguldak- İstanbul kara yolunda öğleden sonra aniden bastıran sis, trafiği olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Kandilli sapağı mevkiinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler, araçlarının sis lambaları veya dörtlülerini yakarak ilerledi. Kent merkezinin ise yükseklerinde sis etkili oldu.

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