Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, sağanakla ilgili konuştu:

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentte yaşanan sağanağa ilişkin, "İlçe merkezlerimizde, beldelerimizde selden kaynaklanan sıkıntılarımız var, ancak sevindirici tarafı şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok." dedi.

Tutulmaz, su baskınına neden olan sağanağın ardından Devrek ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'tan bilgi alan Tutulmaz'a, Devrek Kaymakamı Ümit Altay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da eşlik etti.

Tutulmaz, gazetecilere, kentin tamamında ciddi bir yağış etkili olduğunu belirterek, son 24 saatte 200 kilogram yağış alan yerler bulunduğunu söyledi.

Bu 200 kilogramlık yağışın her tarafta bütün dereleri harekete geçirdiğini ifade eden Tutulmaz, "İlçe merkezlerimizde, beldelerimizde selden kaynaklanan sıkıntılarımız var, ancak sevindirici tarafı şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Diğer zararlarımızı muhakkak telafi edeceğiz, hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda şükrettiğimiz husus, herhangi bir can kaybımız yok. Tedbirlerimizi aldık. Devam ediyoruz." diye konuştu.

Tutulmaz, 200 kilogramlık yağışın çok fazla bir miktar olduğunu dile getirerek, ne kadar tedbir alsalar da derelerin taşmasını engelleyemediklerini kaydetti.

Yağışların sürmesine rağmen toplumun günlük hayatını tehdit edecek bir durum olmadığını aktaran Tutulmaz, "Vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durmaları, araç ve diğer malzemelerini dere yataklarından uzakta bulundurmalarını duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin sağanak nedeniyle mahsur kalanların olup olmadığını sorması üzerine Tutulmaz, "Birkaç mahsur kalan vardı. Onlar şu an itibarıyla kurtarıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece Ereğli tarafında bir kişi var, ancak şu anda acil bir durumu yok. Sel sularının biraz daha azalmasıyla alacağız." dedi.

Öte yandan, ilçedeki sağanak sonrasında cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde belediye ekiplerince yollarda oluşan çamur birikintilerini temizlemek amacıyla çalışmalar sürüyor.

İlçedeki su kesintisi nedeniyle bazı vatandaşların marketlerden su aldıkları görülen, bazı vatandaşların kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerinde temizlik yaptıkları görülüyor.

- Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu küçük araçların geçişine açıldı

Karadeniz Ereğli ilçesinde de Gülüç ırmağının taşması sonucu bazı fabrika, ev, iş yeri ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Trafik ekiplerince Bölücek, Hamzafakılı, Topçalı köylerinin bulunduğu bölge trafiğe kapatıldı.

Ekiplerce yolda güvenlik önlemi alındı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, heyelanlar nedeniyle araç trafiğine iki yönlü kapatılan Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu güzergahında küçük araçların servis yolundan geçişine izin verilmeye başlandığı bildirildi.

Kara yolunun büyük araçlar için ikinci bir duyuruya kadar kapalı olduğu aktarıldı.

Gökçebey ilçesi Örmeci köyü mevkisinde dere sularının yükselerek asfaltı zorlamasıyla kent merkezine giden yolda dalgalı bir görüntü ortaya çıktı.

Çöküntüler meydana gelen yolda ekipler çalışma başlattı, bu sırada bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.