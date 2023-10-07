Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu kapsamında 18 kişi yakalandı
Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik 6 Ekim'de 31 ilde "Kafes" operasyonu gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
Operasyon kapsamında Zonguldak il merkezinde 11, Ereğli ilçesinde de 7 şüphelinin yakalandığı, zanlıların adreslerinde 10 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 6 kesici ve delici alet ile 103 mermi ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada konuyla ilgili adli sürecin devam ettiği aktarıldı.