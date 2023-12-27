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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 39 gündür devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:23
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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
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        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 39 gündür devam ediyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde, 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında bölgede tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

        Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

        Çalışmalara, her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de destek veriyor.

        Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde, gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi de kayıp mürettebatı arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları yapıyor.

        Kayıp denizcilerin devam eden arama kurtarma çalışmalarına yönelik Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Vali Hacıbektaşoğlu, toplantı sonrası bir araya geldiği kayıp denizcilerin ailelerine arama faaliyetleriyle ilgili süreç hakkında bilgi verdi.

        Aynı tarihte sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları da devam ediyor.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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