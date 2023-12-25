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        Zonguldak'ta genel asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

        Zonguldak Valiliğinde genel asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:24 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:26
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        Zonguldak'ta genel asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı
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        Zonguldak Valiliğinde genel asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Valilik Şehit Ömer Halis Demir Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç, siber suçlarla mücadele, trafik güvenliği ve kentte yaşanan afetler konularında yürütülen çalışmalar ele alındı.

        Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için alınacak tedbirlerin de konuşulduğu toplantıda ayrıca vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler değerlendirildi.

        Toplantıya, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kolluk güçleri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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