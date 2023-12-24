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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:20
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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Kent merkezinde 1, Karadeniz Ereğli ilçesinde de 5 zanlının yakalandığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve paketleme ekipmanı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli salıverilirken, adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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