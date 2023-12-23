Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor

        Zonguldak'ta fırtına, bazı evlerin çatısının uçmasına ve enerji kesintilerine neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 19:51 Güncelleme: 23.12.2023 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta fırtına, bazı evlerin çatısının uçmasına ve enerji kesintilerine neden oldu.

        Akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle Yayla Mahallesi Yağcılar Caddesi'ndeki evin çatısı koparak yola düştü. Yerdeki parçaların ulaşımı engellemesi nedeniyle ekipler, temizlik çalışması yaptı.

        Bölgede yaşanan arıza sebebiyle bazı mahallelerde elektrik kesildi. Ekiplerin çalışmasının ardından konutlara yeniden enerji verildi.

        Kilimli ilçesinde de garaj çatısının uçma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Zonguldak Valiliği, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        "Hakem müdahalesi olmazsa kazanırız"
        "Hakem müdahalesi olmazsa kazanırız"
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta karaya oturan geminin söküm çalışması başladı
        Zonguldak'ta karaya oturan geminin söküm çalışması başladı
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 35 gündür aranıyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 35 gündür aranıyor
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu
        Zonguldak'a şehit ateşi düştü (2)
        Zonguldak'a şehit ateşi düştü (2)
        Hindi ödüllü turnuvada 35 yıl sonra ilk kez şampiyon oldu
        Hindi ödüllü turnuvada 35 yıl sonra ilk kez şampiyon oldu
        Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak'taki ailesin...
        Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak'taki ailesin...