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        Evinde ölü bulundu, 'yangın sonrası zehirlendi' şüphesi

        ZONGULDAK'ta ailesinin ulaşamadığı Hüseyin Akgül (75), evinde ölü bulundu. Evde yangın çıktığı, uyuyan Akgül'ün gazdan zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 13:41 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:45
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        Evinde ölü bulundu, 'yangın sonrası zehirlendi' şüphesi
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        ZONGULDAK'ta ailesinin ulaşamadığı Hüseyin Akgül (75), evinde ölü bulundu. Evde yangın çıktığı, uyuyan Akgül'ün gazdan zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Alaplı ilçesine bağlı Çayköy'de oturan Hüseyin Akgül'den ailesi, 3 gün boyunca haber alamadı. Babasını merak eden kızı, eve girince odadaki eşyaların yanmış olduğunu gördü, Akgül'ü de hareketsiz halde buldu. Akgül'ün kızı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, evdeki incelemede yangının kendi kendine söndüğü belirlendi. Elektrikli sobanın evdeki eşyaları tutuşturduğu, bunun sonucunda yangın çıktığı, bu sırada uyuyan Hüseyin Akgül'ün karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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