Devrek'te yapılacak TOKİ konutları için yer tespit çalışmaları sürüyor

Devrek ilçesinde yapılması planlanan TOKİ konutları için yer tespit çalışmaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat ile TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut’u makamında ziyaret eden Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, ilçede yapılması planlanan TOKİ projesi hakkında görüşmeler yaptı.

Daha sonra Ulupınar, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk, TOKİ konutları için yer tespit çalışması gerçekleştirdi.