Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        İki haftadan uzun süren sindirim sistemi şikayetleri yumurtalık kanseri habercisi olabilir

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müge Harma, yumurtalık kanserinin belirtilerinin diğer hastalıklardan ayırt edilemediğini belirterek, iki haftadan uzun süren sindirim sistemi şikayetlerinin yumurtalık kanserinin habercisi olabileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:33 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki haftadan uzun süren sindirim sistemi şikayetleri yumurtalık kanseri habercisi olabilir
        ABONE OL

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müge Harma, yumurtalık kanserinin belirtilerinin diğer hastalıklardan ayırt edilemediğini belirterek, iki haftadan uzun süren sindirim sistemi şikayetlerinin yumurtalık kanserinin habercisi olabileceğini bildirdi.

        Harma, AA muhabirine, toplumda kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 4 Şubat'ın "Dünya Kanser Günü" olarak belirlendiği söyledi.

        Kanser tedavisinde en önemli hususun korunmak ve erken teşhis olduğuna işaret eden Harma, yumurtalık kanserinin dikkati çeken ölümcül kanser türleri arasında olduğunu kaydetti.

        Harma, yumurtalık kanserinin kadınlarda ölümcül ve sessiz ilerleyen kanser türü olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Yumurtalık kanseri sinsi bir kanser olduğu için 'sessiz katil' olarak adlandırılmaktadır. Böyle adlandırılmasının sebebi şu; belirtileri diğer hastalıklardan ayırt edemezsiniz. Karında şişlik, hazımsızlık, mide yanması, reflü, bağırsak alışkanlıklarında düzensizlik, idrar çıkışında değişiklikler gibi belirsiz şikayetlerle karşımıza gelir. Bu nedenle de çeşitli polikliniklerde vakit geçer. İki hafta boyunca bu şikayetler devam ettiği takdirde bu hastaların, kadın hastalıkları ve doğum bölümüne yönlendirilmesi doğru olacaktır."

        Yumurtalık kanserinin temel tedavisinin cerrahi olduğunu dile getiren Harma, tümör dokularının çok iyi çıkarılmasının gerektirdiğini belirtti.

        Harma, yumurtalık kanserinde hücre çoğalmasının farklı yol izlediğini, karın içi organların tümüne sessizce yayıldığını anlattı.

        - "Her yıl düzenli muayeneyle erken teşhis sağlanabilir"

        Yumurta kanserinin görülme sıklığının 60 yaş ve üzerinde daha fazla olduğunu, meme kanseri 8 kadından birinde görülürken yumurtalık kanserinin 80 kadında bir karşılarına çıktığını aktararak, "Meme kanseri olan bireylerde ailesel öyküsü varsa muhakkak yumurtalık kanseri, rahim kanseri yönünden muayene edilmelidir. Her yıl düzenli yapıldığı takdirde erken teşhis sağlanabilir." dedi.

        Genetik yatkınlığın önemli olduğuna işaret eden Harma, "Genetik yatkınlık için artık taramalar yapılmaktadır. Özellikle BRCA1, BRCA2 mutasyonları dediğimiz yatkınlık saptandığı takdirde bu bireylere koruyucu cerrahi önerilmektedir. Tüplerin, yumurtalıkların alınması, rahmin alınması gibi cerrahi koruyucu tedaviler önerilmektedir." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi

        Benzer Haberler

        Engelli oyuncuların tiyatro sahnesine Yunanistan'dan çevrim içi izleyici
        Engelli oyuncuların tiyatro sahnesine Yunanistan'dan çevrim içi izleyici
        Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Şehirlioğlu: Kendisi çok iyi
        Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Şehirlioğlu: Kendisi çok iyi
        Balık tutmaya gitti; ırmakta cansız bedeni bulundu
        Balık tutmaya gitti; ırmakta cansız bedeni bulundu
        Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Zonguldak'ta tünel duvarına çarpan yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta tünel duvarına çarpan yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı
        Mürettebatından 7'si bulunamayan 'Kafkametler' gemisinin batmasında 3 tutuk...
        Mürettebatından 7'si bulunamayan 'Kafkametler' gemisinin batmasında 3 tutuk...