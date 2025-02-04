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        Kızılcapınar Barajı'nda suyun azalmasıyla baraj havzasında ortaya çıkan yapılar havadan görüntülendi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Barajı'nda hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu ortaya çıkan terk edilmiş yapılardan bazıları havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:27 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:33
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        Kızılcapınar Barajı'nda suyun azalmasıyla baraj havzasında ortaya çıkan yapılar havadan görüntülendi
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Barajı'nda hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu ortaya çıkan terk edilmiş yapılardan bazıları havadan görüntülendi.

        Ova köyü Kızlar Çayı üzerine inşa edilen 36 milyon metreküp kapasiteli Kızılcapınar Barajı'nda suların azalmasıyla terk edilmiş yapılar ortaya çıkarken, su seviyesi 100 kotunda bulunuyor.

        Ortaya çıkan terk edilmiş yapılardan bazıları dronla görüntülendi.

        Karadeniz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca AA muhabirine, yaz ayının kurak geçtiğini ve su kaynaklarının giderek azaldığını belirterek, kış ve ilkbahar aylarında yağışlarla barajda su seviyesinin yine yükseleceğini söyledi.

        Süreci yakından takip ettiklerini anlatan Koca, "Şu an baraj 100 kotlarında. Karadeniz Bölgesi yağışlı bir bölge. Kış ve ilkbahar mevsimlerinde yaşanacak yağışlarla barajın normal seviyelerine geleceğini ön görüyoruz." dedi.

        Koca, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını isteyerek, bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini kaydetti.

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