Alev alan çamaşır kurutma makinesini merdiven boşluğuna atarak yangının büyümesini önledi

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdükten sonra binadaki dumanı tahliye etti.

Alevleri fark eden S.A, makineyi kendi imkanlarıyla merdiven boşluğuna atarak yangının büyümesini önledi.

Merkez Mahallesi'nde yaşayan S.A'nın evinde çalışan çamaşır kurutma makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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