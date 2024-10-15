Alev alan çamaşır kurutma makinesini merdiven boşluğuna atarak yangının büyümesini önledi
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi, alev alan çamaşır kurutma makinesini merdiven boşluğuna atarak yangının büyümesini engelledi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi, alev alan çamaşır kurutma makinesini merdiven boşluğuna atarak yangının büyümesini engelledi.
Merkez Mahallesi'nde yaşayan S.A'nın evinde çalışan çamaşır kurutma makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Alevleri fark eden S.A, makineyi kendi imkanlarıyla merdiven boşluğuna atarak yangının büyümesini önledi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdükten sonra binadaki dumanı tahliye etti.
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