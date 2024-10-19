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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, huzurevini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:34 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:37
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, huzurevini ziyaret etti.

        Ziyarette Ulupınar, yakından ilgilendiği huzurevi sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

        Yaşlıların yalnız olmadığını vurgulayan Ulupınar, "Sizler bizim en değerli hazinelerimizsiniz. Geçmişimizin emanetleri olarak sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeniz için her zaman yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.

        Ulupınar, yaşlılarla ilgili yeni projeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

        - Zonguldak Belediye Başkanı Erdem, Muhtarlar Gününü kutladı

        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Mesajında, muhtarlarla işbirliği içerisinde, kentin her köşesine erişmeyi ve hizmetleri en iyi şekilde sunmayı hedeflediklerini belirten Erdem, demokrasi tarihinin ilk temel taşları arasında yer alan muhtarlık müessesesinin, yerel demokrasinin en köklü örneklerinde biri olduğunu vurguladı.

        Erdem, muhtarların yerel yönetimlerde en önemli çözüm noktası olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Yerel yönetimlerin gelişiminde ve hizmetlerimizin mahallelerimize ulaşmasında katkıları daima kıymetlidir. Zonguldak Belediyesi olarak yerel yönetimlerin temel yardımcısı olan muhtarlarımızın taşıdığı sorumluluk ve önemin bilinciyle koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor, muhtarlarımızla işbirliği içinde şehrimizin her köşesine erişmeyi ve hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmayı hedefliyoruz. Muhtarlarımız, yalnızca sorunları çözen değil, aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiren, mahalle kültürünü koruyan ve yerel demokrasinin en güzel örneklerini sunan bir görev üstleniyorlar.

        Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimize hizmet noktasında önemli bir vazifeyi yerine getiren ve birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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