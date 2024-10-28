GÜNCELLEME - Zonguldak'ta yaşlı adamın evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Zonguldak Asma Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Kamil Gezer'den (70) bir süredir haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirmiş, ikamete giden ekipler yaşlı adamın cesedini bulmuştu. Yapılan incelemede, Gezer'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.

Bu arada ekipler, suç aleti bıçak ile ikametten alınan görüntü kayıt cihazını Çaycuma ilçesindeki ormanlık alanda ve bölgeden geçen ırmakta buldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.