Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta yaşlı adamın evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta bir kişinin evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:06 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta yaşlı adamın evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta bir kişinin evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Asma Mahallesi Kömürlü Sokak'ta 21 Ekim'de evinde yalnız yaşayan Kamil Gezer'in bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yürüttüğü çalışmayı genişletti.

        Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği zanlı E.V'yi (43) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan E.V. tutuklandı.

        Bu arada ekipler, suç aleti bıçak ile ikametten alınan görüntü kayıt cihazını Çaycuma ilçesindeki ormanlık alanda ve bölgeden geçen ırmakta buldu.

        Öte yandan Kamil Gezer ile şüpheli E.V. arasında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşandığı, Gezer'in otopsisinde 54 yerinden bıçaklandığının tespit edildiği öğrenildi.

        - Olay

        Zonguldak Asma Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Kamil Gezer'den (70) bir süredir haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirmiş, ikamete giden ekipler yaşlı adamın cesedini bulmuştu. Yapılan incelemede, Gezer'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlad...
        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlad...
        Bakan Göktaş: Bu dava, Filistin'de zulme uğrayan kadınların ve çocukların u...
        Bakan Göktaş: Bu dava, Filistin'de zulme uğrayan kadınların ve çocukların u...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Zonguldak'ta ilçe kongresine katıld...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Zonguldak'ta ilçe kongresine katıld...
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Köyün ilk kadın muhtarı babasının izinde halka hizmet ediyor
        Köyün ilk kadın muhtarı babasının izinde halka hizmet ediyor