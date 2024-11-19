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        Zonguldak Belediye Başkanı Erdem'e "hakaret" iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 18:42 Güncelleme: 19.11.2024 - 19:10
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        Zonguldak Belediye Başkanı Erdem'e "hakaret" iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, pazaryeri işletmecilerinden O.V. (46), dün belediye binasına gelerek henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Erdem'e hakarette bulundu. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri O.V'yi belediye binasının dışına çıkardı.

        Erdem'in olay sonrası Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması üzerine hakkında gözaltı kararı çıkarılan O.V, bir süre sonra emniyete teslim oldu.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

        - CHP'li milletvekili, bazı belediye başkanları ve partililer sessiz yürüyüş yaptı

        Öte yandan olaya tepki göstermek amacıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bazı belediye başkanları, CHP'li üyeler ve vatandaşlar CHP İl Başkanlığı önünde toplandı. Belediye binasına kadar sessiz yürüyüş gerçekleştiren grup, burada vatandaşların alkışlarıyla karşılandı.

        Yavuzyılmaz, sadece Erdem'in şahsına değil tüm Zonguldak halkına karşı yapıldığını değerlendirdikleri sözlü saldırıyı kınadıklarını söyledi.

        Vali ve emniyet müdürüyle görüştüğünü aktaran Yavuzyılmaz, "Bu gibi olaylara asla prim verilmeyeceğini, ilk andan itibaren tüm talimatların verildiğini ve konunun takipçisi olduklarını ifade ettiler." dedi.

        Belediye Başkanı Erdem de makamının şahsi kimlikten öte Zonguldak halkının iradesinin temsil edildiği yer olduğunu ifade etti.

        Halkın tercihiyle seçilmiş belediye başkanı olarak bu tür saldırılarla halkın iradesine gölge düşürülmesine izin vermeyeceklerini belirten Erdem, "Hiç kimse milletin iradesinin üstünde değildir. Hiçbir kişi veya grup devletin kurumlarını ve halkın temsilcilerini hedef alarak amacına ulaşamaz. Bizler, bu tür provokasyonlara boyun eğmeden daha güçlü bir Zonguldak için hizmet etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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