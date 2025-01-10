Zonguldak'ta ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeni Siteler Mahallesi 1. durak mevkisinde bir kedinin çam ağacında mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Ekipler, merdiven aracıyla mahsur kalan kediyi kurtardı. Korktuğu gözlenen kedi, bir süre itfaiyecinin kucağından inmek istemedi.
Kedi, daha sonra doğal yaşam alanına salındı.
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