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        Zonguldak'ta ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 18:47 Güncelleme: 10.01.2025 - 18:48
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        Zonguldak'ta ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yeni Siteler Mahallesi 1. durak mevkisinde bir kedinin çam ağacında mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

        Ekipler, merdiven aracıyla mahsur kalan kediyi kurtardı. Korktuğu gözlenen kedi, bir süre itfaiyecinin kucağından inmek istemedi.

        Kedi, daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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