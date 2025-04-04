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        Zonguldak BEUN aşçılık öğrencilerinden depremzedelere "Gönül Mutfağı" desteği

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, İskenderun'daki "Gönül Mutfağı"nda görev alarak günlük 19 bin porsiyon yemek ve 5 bin ekmek üretimiyle depremzedelere destek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:36
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        Zonguldak BEUN aşçılık öğrencilerinden depremzedelere "Gönül Mutfağı" desteği
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        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, İskenderun'daki "Gönül Mutfağı"nda görev alarak günlük 19 bin porsiyon yemek ve 5 bin ekmek üretimiyle depremzedelere destek oldu.

        BEUN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Hatay’ın İskenderun ilçesinde kurulan "Gönül Mutfağı"nda gönüllü olarak görev alarak depremzedeler için yemek hazırladı.

        Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda dağıtılmak üzere günlük 19 bin porsiyon yemek üreten BEUN öğrencileri, ayrıca mobil fırında günlük 5 bin ekmek üretimine katkı sağladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca desteklenen etkinlikte, Kerem Çuhadar, Sema Can Erdal, Caner Güneş, Ensar Mert, Mustafa Cinkılıç, Seray Uçar, Eren Kuyucu, Merdiye Önal, Sena Mutlu ve Tilbe Şengül’den oluşan 10 kişilik gönüllü ekip, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencilerin bu anlamlı sosyal sorumluluk projesine katkı sağlaması dolayısıyla gurur duyduğunu belirtti.

        Özölçer, üniversite olarak akademik ve bilimsel faaliyetlerin yanında her zaman sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaya devam ettiklerine değinerek, şunları kaydetti:

        "Asrın felaketi 6 Şubat 2023 depremleri neticesinde ne yazık ki çok sayıda vatandaşımızı, evlatlarımızı, öğrencilerimizi kaybetmenin derin hüznünü yaşamaya devam ediyoruz. Gönül Mutfağı etkinliğine gönüllü olarak katılan Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerimiz ise bu yaraları sarmak, toplumsal felaket karşısında dayanışma, yardımseverlik ve sevgi tohumlarını filizlendirebilmek için binlerce vatandaşımıza hizmet ettiler. Bu örnek davranışları dolayısıyla öğrencilerimizi, onları yetiştiren akademisyenlerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyor, her birine teşekkürlerimi sunuyorum. BEUN olarak daima toplumsal sorumluluk projelerine ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katkı sunarak gelişmemizi sürdüreceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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