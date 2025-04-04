Zonguldak BEUN aşçılık öğrencilerinden depremzedelere "Gönül Mutfağı" desteği

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, İskenderun'daki "Gönül Mutfağı"nda görev alarak günlük 19 bin porsiyon yemek ve 5 bin ekmek üretimiyle depremzedelere destek oldu.

BEUN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Hatay’ın İskenderun ilçesinde kurulan "Gönül Mutfağı"nda gönüllü olarak görev alarak depremzedeler için yemek hazırladı.

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda dağıtılmak üzere günlük 19 bin porsiyon yemek üreten BEUN öğrencileri, ayrıca mobil fırında günlük 5 bin ekmek üretimine katkı sağladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca desteklenen etkinlikte, Kerem Çuhadar, Sema Can Erdal, Caner Güneş, Ensar Mert, Mustafa Cinkılıç, Seray Uçar, Eren Kuyucu, Merdiye Önal, Sena Mutlu ve Tilbe Şengül’den oluşan 10 kişilik gönüllü ekip, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencilerin bu anlamlı sosyal sorumluluk projesine katkı sağlaması dolayısıyla gurur duyduğunu belirtti.