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        Zonguldak'ta 13 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurmasına ilişkin üniversiteden açıklama

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), 13 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:39 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:39
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        Zonguldak'ta 13 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurmasına ilişkin üniversiteden açıklama
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        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), 13 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, üniversitenin "28. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası" kapsamında Farabi Kampüsünde kiralama usulüyle müstecir tarafından açılan yiyecek standından ürün alan 13 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle kent genelindeki sağlık kurumlarına başvurduğu belirtildi.

        Olayın ardından tutanak tutularak ilgili müstecirin standının kapatıldığı, idari ve adli süreç başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Öğrencilerimizden 9'u Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde, 4'ü ise Zonguldak BEUN Hastanesinde ayakta tedavi edilerek taburcu edilmişlerdir. Olaydan duyduğumuz üzüntüyü kamuoyuyla paylaşır, adli ve idari sürecin takipçisi olacağımızı beyan ederiz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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