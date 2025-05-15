Zonguldak, Bolu, Karabük ve Sakarya'da "Aile Haftası" kapsamında yürüyüşler düzenlendi

Zonguldak, Bolu, Karabük ve Sakarya'da, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Aile Haftası" kortej yürüyüşleri gerçekleştirildi.

Zonguldak Madenci Anıtı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, il protokolü ve öğrenciler, Valilik önüne kadar bando takımı eşliğinde yürüdü.

"Bir ailede büyümek her çocuğun hakkıdır", "Her çocuğun bir ailesi olmalı" ve "Haydi Zonguldak, koruyucu aile olalım" yazılı pankartlarla yürüyen gruba vatandaşlar da eşlik etti.

Yürüyüşün ardından "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri Müdürü Erhan Yavaş, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın milletin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şahlanışın başlangıcı olduğunu belirterek, 19 Mayıs'ın gençlik, gençliğin ise gelecek anlamına geldiğini söyledi.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterimi yapıldı. - Bolu Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte de kuruma bağlı birimlerden hizmet alan aileler, koruma altındaki bireyler, çocuklar ve koruyucu aileler, Bolu Belediyesi önünde bir araya geldi. Vali Abdulaziz Aydın'ın da katılımıyla İzzet Baysal Caddesi'nden Valiliğe kadar yüründü. Ailenin önemine vurgu yapan döviz ve pankartlar taşınan yürüyüşün ardından konuşan Aydın, 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatarak, bu kapsamda aile odaklı koruyucu ve destekleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi amacıyla yürüyüş yaptıklarını belirtti. Toplumun temel yapı taşı olan ailenin sevgi, saygı, fedakarlık ve güvenin en somut yaşandığı yer olduğuna dikkati çeken Aydın, "Bireyin ilk değerleri öğrendiği, kimliğini bulduğu ve hayata hazırlandığı ilk okuldur. Milli ve manevi değerlerimizin yaşatıldığı bu ortam sadece bireylerin değil, milletimizin de geleceğini şekillendirir. Unutmayalım ki güçlü aileler, güçlü toplumları doğurur." dedi.

Vali Aydın, daha sonra yürüyüşe katılanlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. - Karabük Karabük'te Kemal Güneş Caddesi girişinde başlayan yürüyüş cadde sonunda tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, etkinlik sonrası gazetecilere, ailenin her insanın dünyaya gözlerini açtığı ilk yuva olduğunu dile getirdi. Ailenin sadece biyolojik bağ olmadığını, güvenin, sevginin, aidiyetin ve merhametin doğduğu yer olduğunu vurgulayan Bilgiç, "İnsanı insan yapan değerlerin ilk defa öğrenildiği yerdir. Birlikte gülmenin, birlikte ağlamanın, dayanışmanın ve paylaşmanın anlam bulduğu kutsal çatıdır. Bugün burada attığımız her adım, yalnızca yürüyüş değil, ailenin kıymetini yeniden hatırlama, toplumsal bilinç oluşturma ve geleceğimizi sağlam temeller üzerinde inşa etme çabamızın sembolüdür." diye konuştu. Bilgiç, 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatarak, bunun, devletin aile kurumuna verdiği önemin açık göstergesi olduğunu, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla tüm Türkiye'de kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.