GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta 3 kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı

Evlerin önünde taziye çadırı kuruldu, ölenler için burada helallik alındı, dua edildi.

Bu arada, olayda hayatını kaybeden Halilcan K., Emirkan K. ve Nazmiye K. için Köroğlu köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erdeniz K., kavga sırasında Halilcan K. (24) ve Emirkan K. (18) ile olay yerinde bulunan Nazmiye K'yi (75) bıçakla yaraladı.

Aralarında husumet bulunan akraba iki grup, merkez ilçeye bağlı Köroğlu köyünde düğün dönüşü karşılaştı. Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

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