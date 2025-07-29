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        Zonguldak BEUN tercih ve tanıtım stantları açtı

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (BEUN) tercih ve tanıtım stantları açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 18:28 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:28
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        Zonguldak BEUN tercih ve tanıtım stantları açtı
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        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (BEUN) tercih ve tanıtım stantları açıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tanıtım ve tercih günleri kapsamında stantlar açılarak aday öğrencilerle yüz yüze buluşmaya başlandı.

        Üniversitenin akademik ve idari personeli, üniversitenin akademik altyapısını, sosyal, kültürel, sportif olanaklarını, kariyer fırsatlarını tanıtmak amacıyla öğrencilerle birebir iletişim kuruyor.

        Aday öğrencilerin üniversite tercihlerinde yanlarında olmak amacıyla düzenlenen AVM tanıtım stantları, dün yoğun ilgiyle kapılarını açtı.

        Zonguldak merkez ve Karadeniz Ereğli'deki alışveriş merkezlerinde eş zamanlı kurulan stantlarda, üniversitenin akademik programları, burs olanakları, ulusal ve uluslararası başarılarıyla sosyal yaşam imkanları tanıtılıyor.

        Üniversitenin mühendislikten sağlığa, sosyal bilimlerden dijital teknolojilere uzanan akademik yelpazesi, aday öğrencilerin ilgisini çekerken, öğrenci toplulukları ve teknoloji takımlarının ulusal ve uluslararası başarıları da aktarılıyor.

        Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de tanıtım standını ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi. Üniversitenin tanıtım sürecine verdikleri katkılardan dolayı görevlilere teşekkür eden Özölçer, standı ziyaret eden aday öğrenciler ve ailelerle de sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özölçer, tercih sürecindeki öğrencilere yol göstermenin, kendilerine mutluluk verdiğini belirterek, "Üniversite olarak yalnızca akademik eğitim değil, geleceğe yön veren yenilikçi bir yaşam alanı sunuyoruz. 101 yıllık geçmişimizle, öğrencilerimizi geleceğin lider bireyleri olarak yetiştirmeye devam ediyoruz. Nitekim bizler öğrencilerimizi sadece akademik başarıya değil, sosyal, kültürel ve teknoloji gibi her alanda donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedef ediniyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tanıtım stantları, 28-31 Temmuz ve 1-3 Ağustos tarihlerinde her gün 14.00-20.00 saatleri arasında aday öğrencilere ve ailelerine açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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