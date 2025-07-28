Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı kapatıldı

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:43 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 ocağın çevresinde 10 ton kömür, 110 metre demir ray, 2 vinç, 3 vagon ve testere ele geçirildi.

        Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        'Boş teneke'yi beğendi
        'Boş teneke'yi beğendi
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satışı
        Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satışı
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta 4 kaçak ocak imha edildi
        Zonguldak'ta 4 kaçak ocak imha edildi
        Zonguldaklı emekli işçi, atölyeye dönüştürdüğü kömürlüğünde 15 yıldır resim...
        Zonguldaklı emekli işçi, atölyeye dönüştürdüğü kömürlüğünde 15 yıldır resim...
        Depremzede aileler, enkazda kendilerine yardım eli uzatan madenciye misafir...
        Depremzede aileler, enkazda kendilerine yardım eli uzatan madenciye misafir...
        Zonguldak Belediye Başkanı Erdem'in vefat eden babası son yolculuğuna uğurl...
        Zonguldak Belediye Başkanı Erdem'in vefat eden babası son yolculuğuna uğurl...
        Öğrencilik yıllarında tadından etkilendiği yaban mersininin üreticisi oldu
        Öğrencilik yıllarında tadından etkilendiği yaban mersininin üreticisi oldu
        Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı