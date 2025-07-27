Zonguldak Belediye Başkanı Erdem'in vefat eden babası son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Erdem'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP İl Başkanı Devrim Dural, MHP İl Başkanı Çağatay İpekçi, Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze programına katılan protokol üyeleri ile vatandaşlar, Başkan Tahsin Erdem ve ailesine başsağlığı diledi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 92 yaşında vefat eden Erdem için Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen törende helallik alındı, dua edildi.

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