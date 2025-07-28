Zonguldak'ta 4 kaçak ocak imha edildi
ZONGULDAK'ta polis ve jandarma tarafından tespit edilen 4 kaçak kömür ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
ZONGULDAK'ta polis ve jandarma tarafından tespit edilen 4 kaçak kömür ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
Kentte polis ve jandarma ekipleri, kömür ocaklarına yönelik denetimlerini sürdürdü. Son bir haftada 19 denetim yapan ekipler, 4 kaçak maden ocağının faal olduğunu tespit etti. Denetimlerde 110 metre demir ray, 10 ton kömür, 2 vinç, 3 vagon ile 1 testere ele geçirildi. Kaçak kömür üretimi yapan ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
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