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        Depremzede aileler, enkazda kendilerine yardım eli uzatan madenciye misafir oldu

        GÖKHAN YILMAZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçisi Cemal Yalçın, enkazdan kurtulmalarına yardımcı olarak gönül bağı kurduğu 3 aileyi memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:20
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        Depremzede aileler, enkazda kendilerine yardım eli uzatan madenciye misafir oldu
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        GÖKHAN YILMAZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçisi Cemal Yalçın, enkazdan kurtulmalarına yardımcı olarak gönül bağı kurduğu 3 aileyi memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde misafir etti.

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğünde nakliyat şefi olarak görev yapan iki çocuk babası, 19 yıllık madenci Yalçın (45) ve mesai arkadaşları, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Zonguldak'tan bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına katıldı.

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi Özpınar Sitesi'nde bulunan 8 katlı binanın yıkılması sonucu yürütülen çalışmalarda yer alan Yalçın, enkaz altında kalan ağabeyi Mehmet Çeltik'in (44) sesini duyarak kurtarılması için yardım isteyen Emre Çeltik'in (36) çağrısına duyarsız kalmadı.

        Asrın felaketinde eşi Saniye ile kızları Birgül ve Ezel'i kaybeden Mehmet Çeltik, depremin ikinci gününde madencilerin özverili çalışmalarıyla diğer kızı Ayşe Ezgi Çeltik (14) ile enkazdan kurtarıldı.

        Mehmet Çeltik'in eşi ve kızlarının cenazelerini de çıkaran Yalçın, o günden sonra aileyle iletişimi hep sürdü. Telefonla sık sık görüşen, bayramlarda Hatay'a giderek ziyarette bulunan Yalçın ile depremzedeler arasındaki dostluk zamanla daha da sağlamlaştı.

        Yalçın, gönül bağı kurdukları Çeltik ailesi ile depremde binası sağlam kalan, arama çalışmalarında madencilere destek olan vinç operatörü Yaşar Eryürek'i (39), ikamet ettiği ilçeye bağlı Gümeli beldesi Erenköy Mahallesi'ndeki evinde misafir etti.

        Aileleriyle ilk kez kente gelen Çeltik kardeşler ile Yaşar Eryürek, TTK Genel Müdürlüğü ile Armutçuk Müessese Müdürlüğünü ziyaret edip "Avrupa Endüstri Mirası Rotası" üyesi olan, Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'ni gezdi.

        TTK deneyim ocağında madencilerin çalışma şartlarını, ocağın işleyişi ve çalışma sürecini yakından gören aileler, kentin birçok noktasını gezdi. Fındık bahçelerinde dolaşan aileler, madenci Cem Kılıç'ın Karadeniz çalgısı tulum performansını da dinleme imkanı buldu.

        Acıdan doğan kardeşliğin bir ömür sürmesini isteyen Yalçın, depremzedeleri ailelerinden biri gibi görüyor.

        - "Allah ömür verdiği sürece bağımızı koparmayacağız"

        Madenci Cemal Yalçın, AA muhabirine, bölgeye ulaşan ilk ekiplerden olduklarını, 10 gün boyunca özveriyle çalıştıklarını söyledi.

        Yalçın, 22 hayata umut olduklarını dile getirerek, "Depremzede ailelerle öz ağabey-kardeş gibi olduk. Eşim ve çocuklarımla Ramazan Bayramı'nda Hatay'a ziyaretlerine gittim. Bir gece kalıp gelecektim ancak öyle misafirperver, öyle sıcakkanlı insanlar ki bizi göndermediler, 8 gece kaldım. Daha sonraları yeniden ailemle gittim." dedi.

        Kendisinin kız evladının olmadığını ama enkazdan kurtardığı Ayşe Ezgi ve Ayşe Buğlem'i kendi kızları gibi gördüğünü belirten Yalçın, "Allah ömür verdiği sürece bağımızı koparmayacağız. Onlarca kilometrelerce yol katedip Zonguldak'a yanımıza geldiler. Ağırlamaktan şeref ve mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

        Madencilerin kendi canlarını bir an olsun tereddüt etmeden çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

        "Yer altı bizim yaşam felsefemiz. Göçükler, kapalı alanlar bizim işimiz. Rabbim ülkemize, devletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bizlere de ihtiyaç olmasın. Bizlere sadece bir araya gelmeyi nasip etsin. Keşke böyle acılar yaşamasaydık. Onlarla bir bağ kurduk ve bu bağ benim için sonsuza dek devam edecek. Şükür ki sıcakkanlı, misafirperver, candan böyle kardeşlerim oldu."

        Mehmet Çeltik de duygularını tarif etmekte zorluk çektiğini kaydederek, "Aile bağı kurduk. Ailemizden biri oldular, birbirimizden farkımız yok. Ağabey kardeş gibiyiz. Burada bizi çok iyi karşıladılar. Daha sık sık geleceğiz inşallah." diye konuştu.

        Madencilerin kendileri için ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Çeltik, "Madencilerin işleri çok zor. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Deprem bölgesinde çalışıp emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

        - "Kendi canımız ne ise madencilerimizi de o şekilde görüyoruz"

        Enkazda evinin bir bölümü yıkılan Emre Çeltik ise arama çalışmaları sırasında ağabeyinden umudu kestiklerinden ve ikinci gün çok yorulduğundan bahsederek, "Rastgele bir yere oturup dirseğimi dayadığımda çok küçük bir boşluk geldi. Bir umuttur diye oradan sesimi yükselttim. 'Sesimi duyan var mı?' diye. Oradan bağırılınca direkt ağabeyimin, 'Buradayım.' diye sesini aldım. Sonra madencilere haber verdik. Sağ olsunlar hemen gelip yetiştiler." ifadelerini kullandı.

        Uzun bir uğraş sonucu ağabeyinin ve yeğeninin kurtulduğuna değinen Çeltik, şunları kaydetti:

        "Kendi canımız ne ise madencilerimizi de o şekilde görüyoruz. Onları orada görmek Allah'ın hikmeti. Oturup sadece onların gözlerinin içine baktık. Onlardan umut bekledik. Bazı şeyler anlatılmıyor. Madenciler sayesinde ayakta durduk. Depremden bu zamana kadar kesinlikle ayrılmadık. Sürekli telefonla görüşüyoruz, birbirimize gidip geliyoruz. Öz ağabeyim benim için ne ise madenciler de odur. Onlar çok güzel insanlar."

        Yaşar Eryürek, madenci Cemal Yalçın'la omuz omuza vererek hayat kurmaya çalıştıklarını, şimdilerse aile dostu olduklarını, birbirleriyle gurur duyduklarını kaydetti.

        Galeri
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        Galeri
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