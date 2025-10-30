Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yeni akademik yılı açılış töreni düzenlendi

Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Türkiye'nin istikbalinden büyük ümit içerisindeyim. Gençlerimizin yaşayacağı Türkiye, dünyada çok etkili, güçlü, sözü, kararı daha da fazla önemsenen bir Türkiye haline gelecek." dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Üniversitenin Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Müzik dinletisinin ardından üniversitenin tanıtım videosu izletilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bilimi ve insanlığı yücelten nesil yetiştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Özölçer, üniversitelerin vatan, bayrak ve millet sevdasıyla bezenmiş genç dimağların en kıymetli hazinesi olduğunu, BEUN'un eğitim yolculuğunda geniş alanda öncül yükseköğretim kurumu haline geldiğini belirtti.

- "Geleceğe dair ümitlerimizi güçlü şekilde muhafaza etmemiz lazım"

Törende daha sonra eski TBMM Başkanı Şentop, "Hukuk ve Hayat" konulu dersi verdi.

Herkesin hayatının hukukun içerisinde cereyan ettiğini dile getiren Şentop, bunun her zaman farkına varılmadığını ancak işler ters gittiği zaman farkına varıldığını söyledi.

Şentop, Türkiye'nin dünyanın büyük, güçlü ülkelerinden birisi olduğunu ve gelecekte daha büyük, daha güçlü, daha etkili bir ülke olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Bir ülkenin ekonomik olarak çok güçlü ve genç nüfusa sahip olabileceğini aktaran Şentop, ancak o ülkenin bir tesir gücü yoksa, yani kendisi dışında etkilediği hiçbir ülke, toplum yoksa bu ülkenin gücünden bahsedilemeyeceğini anlattı.

Şentop, Türkiye'yi eleştirenler olduğunda kendilerine, "En son yurt dışına ne zaman çıktınız?" diye sorduğunu anımsatarak, "Yurt dışından Türkiye'nin görünüşü çok farklı. 'Kendimize haksızlık ediyoruz.' derken bahsettiğim şey bu. Türkiye kavramı, Türkiye'den büyük. Türkiye deyince insanların zihninde canlanan algı, Türkiye'den büyük. O bakımdan bilhassa gençlere, kendilerine güvenmelerini söylerken, bu ülkeye güvenmelerini, bilhassa bu anlamda teyit etmek isterim." diye konuştu.