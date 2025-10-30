Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yeni akademik yılı açılış töreni düzenlendi

        Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Türkiye'nin istikbalinden büyük ümit içerisindeyim. Gençlerimizin yaşayacağı Türkiye, dünyada çok etkili, güçlü, sözü, kararı daha da fazla önemsenen bir Türkiye haline gelecek." dedi.

        Giriş: 30.10.2025 - 18:35 Güncelleme: 30.10.2025 - 18:35
        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yeni akademik yılı açılış töreni düzenlendi
        Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Türkiye'nin istikbalinden büyük ümit içerisindeyim. Gençlerimizin yaşayacağı Türkiye, dünyada çok etkili, güçlü, sözü, kararı daha da fazla önemsenen bir Türkiye haline gelecek." dedi.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

        Üniversitenin Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Müzik dinletisinin ardından üniversitenin tanıtım videosu izletilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bilimi ve insanlığı yücelten nesil yetiştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

        Özölçer, üniversitelerin vatan, bayrak ve millet sevdasıyla bezenmiş genç dimağların en kıymetli hazinesi olduğunu, BEUN'un eğitim yolculuğunda geniş alanda öncül yükseköğretim kurumu haline geldiğini belirtti.

        - "Geleceğe dair ümitlerimizi güçlü şekilde muhafaza etmemiz lazım"

        Törende daha sonra eski TBMM Başkanı Şentop, "Hukuk ve Hayat" konulu dersi verdi.

        Herkesin hayatının hukukun içerisinde cereyan ettiğini dile getiren Şentop, bunun her zaman farkına varılmadığını ancak işler ters gittiği zaman farkına varıldığını söyledi.

        Şentop, Türkiye'nin dünyanın büyük, güçlü ülkelerinden birisi olduğunu ve gelecekte daha büyük, daha güçlü, daha etkili bir ülke olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

        Bir ülkenin ekonomik olarak çok güçlü ve genç nüfusa sahip olabileceğini aktaran Şentop, ancak o ülkenin bir tesir gücü yoksa, yani kendisi dışında etkilediği hiçbir ülke, toplum yoksa bu ülkenin gücünden bahsedilemeyeceğini anlattı.

        Şentop, Türkiye'yi eleştirenler olduğunda kendilerine, "En son yurt dışına ne zaman çıktınız?" diye sorduğunu anımsatarak, "Yurt dışından Türkiye'nin görünüşü çok farklı. 'Kendimize haksızlık ediyoruz.' derken bahsettiğim şey bu. Türkiye kavramı, Türkiye'den büyük. Türkiye deyince insanların zihninde canlanan algı, Türkiye'den büyük. O bakımdan bilhassa gençlere, kendilerine güvenmelerini söylerken, bu ülkeye güvenmelerini, bilhassa bu anlamda teyit etmek isterim." diye konuştu.

        Türkiye'nin bütün dünyayla değişim sancıları içerisinden geçtiğini kaydeden Şentop, şöyle devam etti:

        "Ama kendimize haksızlık etmememiz gerekir. Geleceğe dair ümitlerimizi bu anlamda güçlü şekilde muhafaza etmemiz lazım. Bundan 20, 30, 50 sene sonraki Türkiye'nin - ki buradaki gençler o Türkiye'nin yöneticileri olacaklar - bugüne göre dünyada çok daha müessir, çok daha etkili ülke haline geleceğine inanıyorum. Bu inanç bir hayal, bir arzudan ibaret değil, bizzat yaşadığım birçok olay bu inancı destekliyor. Türkiye'nin istikbalinden, bilgiye dayanarak söylüyorum, büyük ümit içerisindeyim. Gençlerimizin yaşayacağı Türkiye, dünyada çok etkili, güçlü, sözü, kararı daha da fazla önemsenen Türkiye haline gelecek."

        Konuşmanın ardından Özölçer, Şentop'a çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

        Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona eren programa Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Öte yandan Şentop, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına basına kapalı ziyaret gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

