        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Şahin, Zonguldak'ta Kur'an kursunun temel atma töreninde konuştu:

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin, "Küçük yaşta çocuklarımızın kalbine Allah, Peygamber, Kur'an, bayrak sevgisi aşılar ve değerlerimizi öğretebilirsek ileriki yaşlarda o yavrularımızdan endişe etmeyelim." dedi.

        Giriş: 08.11.2025 - 15:22 Güncelleme: 08.11.2025 - 15:22
        Zonguldak'ta Karadeniz Ereğli İlçe Müftülüğünce Kırmacı Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilecek 6 derslikli 90 öğrenci kapasiteli 4-6 yaş grubu Kur'an kursunun temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Şahin, törende yaptığı konuşmada, Başkanlığın, 4-6 yaş grubu kurslara önem verdiğini, bu eğitim yuvalarında sadece Kur'an-ı Kerim değil dini ve milli değerlerin de öğretildiğini anlattı.

        Kursun ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Şahin, "Küçük yaşta çocuklarımızın kalbine Allah, peygamber, Kur'an, bayrak sevgisini aşılar ve değerlerimizi öğretebilirsek ileriki yaşlarda o yavrularımızdan endişe etmeyelim ama küçük yaşta bu değerleri aktaramazsak neslimize o zaman endişe edelim." diye konuştu.

        Şahin, 4-6 yaş grubunun önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Kur'an-ı Kerim'de evlat konusu farklı ayetlerde var. Mal ve evlatlar dünya hayatının ziyneti ve süsüdür. Bu iki şey hayata anlam katar. Bunlardan mahrum olanlar, bunun kıymetini bilirler ama nail olanlar genelde kıymet bilmezler. Ziynet diyorum. Hayatın ziyneti. Bir şeyin aslı değildir. Çünkü mal da olsa evlat da olsa, olsa da olmasa da biz önce insanca yaşamaya Allah'a güzel kulluk yapmaya mecburuz."

        Allah katında değer verilen şeyin salih ameller olduğunu belirten Şahin, "Allah bizi malımızla da evladımızla da salih amel işlemeye yöneltsin, evlatlarımızı da salihlerden eylesin." duasında bulundu.

        Karadeniz Ereğli İlçe Müftüsü Harun Aydoğdu, ilçede ilk defa hizmet verecek 4-6 yaş grubu Kur'an kursunun 250 metrekare temel üzerinde, 800 metrekare inşaat alanına sahip 4 katlı 6 derslikli, içerisinde oyun ve etkinlik alanlarını barındıran bir kurs olacağını söyledi.

        AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt'un da konuşma yaptığı programın ardından Şahin, ilçeye bağlı Ormanlı beldesinde yatılı Kur'an kursu hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

