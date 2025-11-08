Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Şahin, Zonguldak'ta Kur'an kursunun temel atma töreninde konuştu:

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin, "Küçük yaşta çocuklarımızın kalbine Allah, Peygamber, Kur'an, bayrak sevgisi aşılar ve değerlerimizi öğretebilirsek ileriki yaşlarda o yavrularımızdan endişe etmeyelim." dedi.

Zonguldak'ta Karadeniz Ereğli İlçe Müftülüğünce Kırmacı Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilecek 6 derslikli 90 öğrenci kapasiteli 4-6 yaş grubu Kur'an kursunun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, Başkanlığın, 4-6 yaş grubu kurslara önem verdiğini, bu eğitim yuvalarında sadece Kur'an-ı Kerim değil dini ve milli değerlerin de öğretildiğini anlattı.

Kursun ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Şahin, "Küçük yaşta çocuklarımızın kalbine Allah, peygamber, Kur'an, bayrak sevgisini aşılar ve değerlerimizi öğretebilirsek ileriki yaşlarda o yavrularımızdan endişe etmeyelim ama küçük yaşta bu değerleri aktaramazsak neslimize o zaman endişe edelim." diye konuştu.

Şahin, 4-6 yaş grubunun önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: