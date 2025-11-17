Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta yük gemisinin fırtınada batmasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batmasına ilişkin 3 gemi sahibinin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 17:39 Güncelleme: 17.11.2025 - 17:39
        Zonguldak'ta yük gemisinin fırtınada batmasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi
        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batmasına ilişkin 3 gemi sahibinin yargılanmasına devam edildi.

        Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmada, gemi donatanı (sahibi) Kafkametler Denizcilik ve Ticaret AŞ'nin yetkililerinden tutuksuz sanıklar S.Ö, G.Ö. ve K.Ö. yer almadı.

        Hayatını kaybedenlerin bazı aile ve yakınları ile sanıkların avukatı salonda hazır bulundu, bazı aileler ile avukatları ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

        Gemici Mustafa Nacar'ın annesi Gülay Nacar, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "12 kişinin hesabını kim verecek? Oğlumun ahı yerde kalmasın. Yazık günah değil mi? Kimse ceza almadı, ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Sorumlulardan şikayetçiyim, ceza almalarını istiyorum. Benim 1 yaşında torunum var." ifadelerini kullandı.

        Gemi mürettebatından 43 yaşındaki Ömer Hebip'in yakını Sinan Hebip de sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

        Karasu Limanı'nda kılavuz kaptanı tanık A.G. gemiyle o gün kendisinin iletişime geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Kiminle görüştüğümü bilmiyorum, sanırım kaptandı. Olay günü liman idari sahasına gemi demirlemek istedi. Ben de bunun mümkün olmadığını, bunun tehlikeli olabileceğini söyledim. Bana ne yapabileceklerini sordular. Ben de gelen gemileri güvenli limanlara yönlendiriyoruz, güvenli limanlara gidebileceklerini önerdim. Liman o gün kapalıydı, liman korunaklı bir liman değil. Bizim o gün zaten gemiye gitmemiz hava şartları nedeniyle mümkün değildi. Daha sonra rota değiştirdiklerini gördük ve başkaca irtibatımız olmadı. Telsizle ilgili konuşmalar zaten kayıtlı, bunları mahkemeye sunduk. Geminin limana girme talebi de olmamıştır."

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Süreç

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gemi donatanları S.Ö, G.Ö. ve K.Ö. hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

