TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde tam mekanize ayak panosu üretime açıldı

Törene AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Amasra Müessese Müdürü Rıdvan Kapuağası ile kurum ve şube yöneticileri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile madenciler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından kurban kesildi, daha sonra ocağa giren madenciler mesailerine başladı.

Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamaya göre 270-325 kotunda üretime başlayan pano, maden ocağı önünde düzenlenen törenle hizmete alındı.

