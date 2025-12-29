Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle taşan deniz Kozlu Limanı'nı su altında bıraktı

Balıkçı Cevat Üçüncü de çok fazla zararlarının olmadığını, önlem almayanların barınakların önüne kadar çöp geldiğini ifade etti.

Balıkçı Yıldıray Kasap, gazetecilere, limana su bastığını, balıkçıların rahatlığı için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Suların taşıdığı çöpler limanı kaplarken, balıkçılar zarar görmemesi için kayıkları ve ağları liman dışına taşıdı.

Denizin taşması sonucu sular liman içerisindeki balıkçı barınaklarına kadar geldi. Barınakların girişine tahta koyarak suların içeri girmesini engellemeye çalışan bazı balıkçılar, suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kentte iki gündür etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yer yer 7 metreyi bulan dalgaların boyu Kozlu Limanı'ndaki mendireği aştı.

