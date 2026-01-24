Zonguldak'ta trafik kazasında ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi

Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolunda tırla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi. Alaplı'dan Karadeniz Ereğli yönüne giden Berkan M. (26) idaresindeki 67 UG 612 plakalı otomobilin Gülüç Köprüsü mevkisinde ana yola çıkmak isteyen Ersin T. (49) yönetimindeki 34 BYT 351 plakalı tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Murat G. (37) ile Harun M'nin cenazeleri, Alaplı Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Aşağıdoğancılar Mahallesi'ne getirildi. Aşağıdoğancılar Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından cenazeler, aile mezarlığında toprağa verildi. Bir kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsünün tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.

