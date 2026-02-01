Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Zonguldak Valiliğince yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin, "Dengebet", "Bigobet" ve "Realbahis" isimli birden fazla yasa dışı bahis sitesini yönettikleri ve para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

