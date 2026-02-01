Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta hafif ticari aracın güvenlik kulübesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde hafif ticari aracın hastane girişindeki güvenlik kulübesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 14:43 Güncelleme: 01.02.2026 - 14:43
        Zonguldak'ta hafif ticari aracın güvenlik kulübesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde hafif ticari aracın hastane girişindeki güvenlik kulübesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        D-010 kara yolunda seyreden S.A. (43) yönetimindeki 67 AFU 255 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Esenköy Mahallesi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi girişinde bulunan güvenlik kulübesine çarptı.

        Kazada, sürücü S.A. ile araçta yolcu olarak bulunan oğlu T.B.A. (15) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

